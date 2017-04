Visite de travail de Gilles Tonelli au Mali

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

Du 4 au 7 avril 2017, une délégation monégasque* conduite par Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, s’est rendue en Visite de travail au Mali afin de s’entretenir avec les autorités maliennes et de rencontrer les partenaires de la Coopération monégasque. Cette visite a permis de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux Etats.

Pose de la première pierre de l'unité de cathétérisme cardiaque au Mali en présence de la Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et de François Bourlon, cardio-pédiatre au Centre Cardio-Thoracique de Monaco, Vice-Président de l'association Share ©DCI

Au cours de cette visite, la délégation monégasque a été reçue par de hautes autorités maliennes, le Ministre des Maliens de l’Extérieur, le Dr Abdramane Sylla, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Dr Marie Madeleine Togo, et le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Bah.

Ces rencontres, en audiences privées ou sur le terrain, lors de visites de projet, ont permis d'échanger au sujet des différents partenariats menés avec les autorités maliennes et les partenaires de la Coopération monégasque dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’insertion socio-économique des populations les plus vulnérables.

Au cours de ce déplacement, plusieurs accords de partenariats ont été signés par Gilles Tonelli.

Il s’agit de la signature d’un protocole d’accord avec le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique pour soutenir la lutte contre la drépanocytose dans le pays, première maladie génétique au monde, la signature de l’accord avec le fondateur du Samusocial, Xavier Emmanuelli, en faveur des enfants en situation de rue à Bamako, ou encore celui avec la Fondation Mérieux, l’association Santé Sud et le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux de Bamako pour améliorer la qualité des soins en zones rurales.

Enfin, Gilles Tonelli a participé à la cérémonie officielle de pose de la première pierre de l’unité de cathétérisme cardiaque au sein de l’hôpital Mère-Enfant de Bamako en présence de l’association monégasque Share, porteur du projet.

Rappelons que la coopération bilatérale entre les deux Etats a été initiée en 2006. Elle a été renforcée en 2011 par la signature d’un Accord-cadre de coopération à l’occasion de la venue à Monaco de l’ancien Président malien Amadou Toumani Toure, et en 2012 par la Visite d’Etat au Mali de S.A.S. le Prince Souverain.

*La délégation monégasque était composée de : Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Mossadeck Bally, Consul honoraire de Monaco au Mali, Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération Internationale, Candice Manuello, Responsable Programmes à la Direction de la coopération Internationale et Cécile Dakouo, Responsable Pays à la Direction de la Coopération Internationale.