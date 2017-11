Visite de travail des Sapeurs-Pompiers de Monaco en Mauritanie

Actualité du thème "L'Aide Publique au Développement et la Coopération Internationale"

Communiqué de presse

A cette occasion, le Colonel Tony Varo, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, a remis officiellement, au nom du Gouvernement Princier, des véhicules et du matériel, à la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC).

Dans le cadre du partenariat initié en 1996 dans le domaine de la protection civile avec la Mauritanie, les Sapeurs-Pompiers de Monaco et la Direction de la Coopération Internationale se sont rendus à Nouakchott, du 23 au 25 octobre derniers, pour une visite d’échanges et de formation.

Audience avec M. Ould Abdalla, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. De gauche à droite : M. Kamara, Consul Honoraire de la Principauté de Monaco, le Lieutenant-Colonel Cissoko, Directeur par interim de la DGPC, M. Ould Abdalla, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Colonel Varo, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco et M. Nicaise, responsable programme à la Direction de la Coopération Internationale © DCI

La délégation monégasque s’est également rendue dans les casernes de Riadh, Toujounine et Tevragh-Zeina, financées par la Principauté de Monaco. Dans le cadre de leurs activités de sauvetage en mer, les sapeurs-pompiers de Mauritanie ont reçu une formation à l’utilisation et la conduite d’une embarcation de sauvetage offerte par la Principauté. La formation a été dispensée par l’adjudant-chef Alain Sacany.

Véhicule offert par le Gouvernement Princier ©DCI

La première réunion de la Commission technique bilatérale de l’Accord sectoriel, signé en 2016 entre les deux pays, s’est tenue en présence des autorités mauritaniennes* et de la délégation monégasque accompagnée de M. Kamara, Consul Honoraire de la Principauté de Monaco.

Cette réunion avait un double objectif : d’une part, réaliser un point d’étape sur les projets en cours et, d’autre part, identifier les orientations futures du partenariat.

Enfin, un bilan de cette visite a été effectué avec M. Ahmedou Ould Abdalla, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et M. Baba Ould Boumeiss, Secrétaire Général du même Ministère.

Rappelons que la protection civile est un programme phare de la Coopération monégasque. Depuis 2004, en plus de nombreux dons en équipements et matériels, plus de 1.330.000 €

ont été alloués pour renforcer les capacités des forces mauritaniennes en matière de protection civile et de lutte contre les risques de catastrophes.

* : Direction Générale de la Protection Civile, Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Finances, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.