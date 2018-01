Ambassade de Monaco en France - Vœux au Corps diplomatique accrédité à Monaco

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ©DR

La traditionnelle cérémonie des vœux aux Représentants du Corps diplomatique accrédité en Principauté de Monaco s’est tenue le jeudi 18 janvier 2018 au Shangri-La Hôtel à Paris.

Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, ont accueilli près de 80 Ambassadeurs et Représentants des Ambassades accréditées auprès de la Principauté.

Avant de présenter ses vœux de bonheur, santé et prospérité pour l’année 2018, le Conseiller de Gouvernement a exprimé le soutien de la Principauté aux pays touchés par les actions terroristes. Il a assuré que Monaco continuera à œuvrer en faveur de la paix au sein des instances internationales et fera en sorte que les engagements pris dans les domaines environnementaux, humanitaires, de la santé et de l’éducation, soient tenus et consolidés.

Gilles Tonelli a ensuite donné lecture d’un message de S.A.S. le Prince Souverain qui a exprimé son souhait qu’en 2018, les dirigeants politiques et économiques s’attachent à l’édification d’un monde plus viable et plus juste et qu’ils œuvrent pour un développement durable privilégiant une économie « verte ». Après avoir évoqué l'actualité monégasque, dont l’importance des négociations avec l’Union Européenne et la tenue des prochaines élections nationale, S.A.S le Prince Souverain a transmis Ses vœux de bonne année en monégasque.

A ce jour, Monaco entretient des relations diplomatiques avec 135 États dans le monde et 114 Ambassadeurs sont accrédités en Principauté.