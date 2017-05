Assemblée générale de l'Association des Consuls Honoraires

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. M. Serge Telle, Ministre d’Etat et M. Moustapha El-Solh Consul honoraire du Liban, Président de l'ACHM ©Manuel Vitali/Direction de la Communication

L'Association des Consuls Honoraires de Monaco (ACHM) a organisé aujourd'hui son Assemblée générale en présence de S.E. M. Serge Telle, Ministre d’Etat, de S.E. M. Philippe Narmino, Directeur des Services Judiciaires, du Lieutenant-Colonel Laurent Soler, Chambellan de S.A.S. le Prince Souverain, de Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération représentant le Conseiller de Gouvernement – Ministre pour les Relations Extérieures et la Coopération, des Ambassadeurs de France, d'Italie et de l'Ordre de Malte et de nombreuses personnalités.

A cette occasion Serge Telle a été nommé Membre d'Honneur de l'Association ainsi que MM. Panayotis Touliatos, Jacques Orecchia et Laurent Wasteels, anciens Consuls honoraires et membres de l'ACHM.

La soirée a été clôturée par une conférence de Mme Agnès Von Der Mühll, Sous Directrice du Droit International à la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères français, sur le thème " La Convention de Vienne, Droits et Devoirs Diplomatiques et Consulaires ".

L’ACHM a été créée, en 2003, sous l’impulsion du Prince Rainier III, avec comme objectif de fédérer le Corps consulaire étranger accrédité à Monaco et de faciliter l’intégration des nouveaux Consuls honoraires lors de leur nomination en Principauté.

L’Association compte actuellement 80 consuls honoraires adhérents, M. Moustapha El-Solh Consul honoraire du Liban en est le Président.