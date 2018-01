Diplomatie – Accréditations Autriche - Australie - Inde - Luxembourg

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : S.E. M. Walter Grahammer, Ambassadeur de la République d’Autriche ; S.E. Mme Martine Schommer, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg ; Gilles Tonelli Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. M. Brendan Berne, Ambassadeur d’Australie et S.E. M. Vinay Mohan Kwatra, Ambassadeur de la République de l’Inde ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Lundi 29 janvier 2018, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l'Hôtel Hermitage, S.E. M. Walter Grahammer, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Autriche ; S.E. M. Brendan Berne, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Australie ; S.E. M. Vinay Mohan Kwatra, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de l’Inde et S.E. Mme Martine Schommer, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. M. Walter Grahammer intègre le Ministère fédéral des Affaires Etrangères (MAE) en 1990, dont il devient Directeur, puis Chef de Cabinet adjoint du Ministre Fédéral. En 2004, il est nommé Représentant Permanent Adjoint à la Représentation Permanente de l'Autriche près l'Union Européenne. En 2010, il occupe le poste de Directeur Général au Ministère fédéral des Affaires Etrangères et Internationales.

Economiste de formation, S.E. M. Brendan Berne entre au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce en 2000, où il occupe les postes de Directeur de la Section Finance commerciale, puis de Directeur général adjoint de la section de la Coopération économique en Asie-Pacifique. En mars 2015, il est promu Ambassadeur pour la Coopération économique en Asie-Pacifique et Premier Directeur général adjoint à la direction des Investissements commerciaux et Diplomatie économique. Il devient ensuite Chef de cabinet du Ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement.

S.E. M. Vinay Mohan Kwatra rejoint le Service des Affaires étrangère indien en 1988. Il est nommé Consul à Karachi en 1993, puis à Durban, en 1994. Il occupe ensuite la fonction de délégué, successivement, au Secrétariat de l'ASACR, à la Politique de Planification et Recherche à New Dehli puis au Bureau du Premier Ministre.

Après uncursus au sein du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, où elle occupera par la suite les postes de Directeur des Affaires politiques et de Directeur de la Coopération au Développement, S.E. Mme Martine Schommer est tour à tour, Conseiller diplomatique du Premier Ministre, Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Union européenne à Bruxelles, Ambassadeur en République fédérale d'Allemagne et Ambassadeur non-résident pour la République du Mali, du Niger, du Sénégal et pour le Burkina Faso.