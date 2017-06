Diplomatie - Accréditations Kosovo - République Tchèque - Qatar - Uruguay

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : S.E. M. Petr Drulak, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République tchèque ; S.E. M. Qëndrim Gashi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Kosovo ; Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Dr. Khalid Bin Rashid Salem Al-Mansouri, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Etat du Qatar et S.E. M. Guillaume Dighiero Arrarte, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Orientale de l’Uruguay. ©Direction de la Communication/Charly Gallo

Jeudi 22 juin 2017, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l'Hôtel Hermitage, S.E. M. Qëndrim Gashi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Kosovo ; S.E. M. Petr Drulak, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République tchèque ; S.E. Dr. Khalid Bin Rashid Salem Al-Mansouri, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Etat du Qatar et S.E. M. Guillaume Dighiero Arrarte, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Orientale de l’Uruguay, qui ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. M. Qëndrim Gashi est Fondateur de la Société mathématique du Kosovo. En 2011, il est nommé Conseiller des Affaires étrangères du Président de la République, puis devient, tour à tour, Membre du Conseil d'Administration de la Banque Pro Credit Kosovo, du Fond Kosovo-Américain de l'Education et du Conseil d'Etat sur la Qualité.

Après plusieurs années à l'Institut des relations internationales dont il prendra la direction en 2004,

S.E. M. Petr Drulak rejoint le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en 2014 où il sera Ministre adjoint, secrétaire politique et directeur du cabinet du Ministre.

S.E. Dr. Khalid Bin Rashid Salem Al-Mansouri intègre la Direction des Affaires consulaires du MAE en 1987, puis la Direction de l'Information et de la Recherche en 1998, où il gravit les échelons avant d'être nommé directeur par intérim en 2001. Il occupe, ensuite, successivement les postes de Coordonnateur pour les Affaires de Défense au MAE, Directeur des Affaires européennes et américaines, Ambassadeur auprès du Royaume Uni et Directeur des Affaires européennes.

Docteur en Médecine, ès sciences et Biologie Humaine, S.E. M. Guillaume Dighiero Arrarte poursuit un cursus scientifique et médical, notamment en tant que Directeur de recherche au CNRS en 1992, Chef du Département de Physiopathologie puis Directeur Exécutif de l'Institut Pasteur, avant d'être promu Ambassadeur en 2015. Il est le fondateur de la Société uruguayenne d'Hématologie.