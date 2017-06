Diplomatie – Accréditations Pakistan - Union Européenne - Salvador - Lettonie

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

De gauche à droite : S.E. M. Rupert Schlegelmilch, Ambassadeur de l’Union Européenne ; S.E. M. Moin ul Haque, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan ; M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Mme Carmen Maria Gallardo Hernandez, Ambassadeur d'El Salvador et S.E. M. Imants Viesturs Liegis, Ambassadeur de Lettonie. ©Direction de la Communication /Manuel Vitali

Vendredi 16 juin 2017, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé au Monte Carlo Bay, S.E. M. Moin ul Haque, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan ; S.E. M. Rupert Schlegelmilch, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Union Européenne ; S.E. Mme Carmen Maria Gallardo Hernandez, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’El Salvador et S.E. M. Imants Viesturs Liegis, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Lettonie qui ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. M. Moin ul Haque entre au Service Diplomatique du Pakistan en 1987 dont il devient le Directeur en 2005, puis Directeur général en 2013. La même année, il est nommé Chef du Protocole. Il occupe notamment divers postes diplomatiques à l'étranger : Bruxelles, New York, Colombo, Vancouver et Ankara.

Après 5 ansà la Direction généraledes relations extérieures de la Commission européenne à Bruxelles S.E. M. Rupert Schlegelmilch intègre, en 2003, la Direction générale du Commerce à Bruxelles en tant que chef de section en charge des relations commerciales à l'international. En 2012, il est nommé Directeur chargé des services, des investissements, des marchés publics et de la protection des droits de propriété intellectuelle.

S.E. Mme Carmen Maria Gallardo Hernandez entame sa carrière diplomatique en 1993 en tant qu'Ambassadrice et Déléguée permanente d'El Salvador auprès de l'Unesco. Elle est ensuite nommée Ambassadrice en France et au Portugal, Directrice exécutive de FUNDAPAZ et Membre du Task force. En 2007, elle devient Représentante permanente auprès de l'ONU, à New York, puis occupe le poste d'Ambassadrice en Autriche et dans 5 pays de l'Est et Sud Est. En 2014, S.E. Mme Hernandez rejoint la représentation permanente auprès des Organisations internationales et des Nations Unies à Vienne.

Ambassadeur de Lettonie en Belgique, aux Pays Bas et au Luxembourg en 1997, S.E. M. Imants Viesturs Liegis intègre le Ministère des Affaires Etrangères, en 2004, en tant que Sous-secrétaire d'Etat. Il occupe ensuite le poste d'Ambassadeur en Espagne. En 2010, il est successivement nommé Ministre de la Justice par intérim, puis Ministre de la Défense. Il rejoint par la suite le parlement en qualité de Président de la Commission parlementaire des Affaires européennes. De septembre 2012 à juin 2016, il est nommé Ambassadeur en Hongrie, au Monténégro, en Croatie et Slovénie.