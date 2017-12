L’Ambassade de Monaco inaugure ses nouveaux locaux au cœur de la capitale fédérale des États-Unis

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Entrée de la nouvelle Ambassade de Monaco aux Etats Unis © Ambassade de Monaco aux Etats Unis/ Zaid Hamid

L’Ambassade de Monaco à Washington prend ses quartiers au cœur de la capitale fédérale. Les nouveaux locaux de la Chancellerie sont, à désormais, situés à proximité de la Maison Blanche et des principaux Ministères.

Le 7 décembre 2017, à l’occasion de l'inauguration officielle, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle, Ambassadeur de Monaco aux Etats Unis d’Amérique, a reçu de nombreuses personnalités, en présence de Mmes Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général des Relations Extérieures et de la Coopération, et Marie Catherine Caruso, Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires.

Accueillis au 888 17th Street, les invités ont partagé ce moment symbolique et convivial, dans un décor de fin d’année, aux couleurs de la Principauté.

Dans son allocution, l'Ambassadeur a rappelé l’importance et la qualité des liens qui unissent la Principauté et les États-Unis.