La mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies organise sa reception annuelle

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. Mme Isabelle Picco et S.E. M. Serge Telle. ©DR

S.E.M. Serge Telle et S.E. Mme Isabelle Picco ont accueilli ce 18 juillet les représentants des Etats membres, du Secrétariat et les amis de la Principauté à New York, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'avènement de S.A.S. le Prince Albert II.

Le Ministre d'Etat, qui avait présenté la veille le Examen Volontaire National de Monaco sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, a rendu hommage à l'engagement de S.A.S. le Prince Souverain "l'un des rares chefs d'Etat à porter une vision de long terme, à œuvrer pour la Planète, pour les générations futures, à être capable de voir au-delà de ses intérêts personnels. Il est une conscience mondiale universellement connue et reconnue".

Le Restaurant des délégués des Nations Unies a servi de cadre à cette chaleureuse réception et offert un moment de convivialité aux invités pendant cette semaine chargée du calendrier onusien où se tient le Forum politique de haut niveau sur le développement durable.