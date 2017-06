Le Gouvernement Princier verse deux nouvelles contributions volontaires en faveur de programmes du Conseil de l’Europe

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. M. Rémi Mortier, Représentant Permanent de Monaco et Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe ©DR

Le 22 juin 2017, à Strasbourg, S.E. M. Rémi Mortier, Représentant Permanent de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, a signé avec la Secrétaire Générale adjointe, Mme Gabriella Battaini-Dragoni, deux contrats relatifs au versement de contributions volontaires en faveur de programmes, pour un montant total de 25 000€.

Le premier programme, soutenu à hauteur de 15 000€, portera sur la protection de la Biodiversité dans le cadre de la Convention de Berne, relative à la préservation de la faune et de la flore sauvages. La contribution monégasque sera plus particulièrement destinée à la protection des habitats naturels et au développement de zones spéciales pour les espèces protégées, en République de Moldavie.

Le Gouvernement Princier a également alloué une contribution volontaire de 10 000€ en faveur du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO). Ce soutien financier a permis une meilleure organisation de la réunion de lancement du cinquième cycle de suivi de cet organe portant sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements et des hautes fonctions de l’exécutif ainsi que des services répressifs, en accordant notamment, à un nombre accru d’évaluateurs, de se former aux particularités de ce cycle de suivi.

Ces contributions volontaires s’inscrivent en complément de l’accord triennal, couvrant la période 2015-2017, conclu avec le Conseil de l’Europe pour un montant total de 200 000€.