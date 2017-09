Monaco Week Sydney - Dîner au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : Justin Scarr, CEO Royal Life Saving Australia, Marc Von Arnim General Manager Park Hyatt Sydney, S.E.Mme Catherine Fautrier Ambassadeur de Monaco en Australie, Monique Sharp Royal Life Saving Australia, Hadrien Bourely Consul Honoraire de Monaco à Sydney ©DR

Dans le cadre de « Monaco Week Sydney » célébrant le 10ème anniversaire des Relations Diplomatiques entre la Principauté de Monaco et l’Australie, l’Ambassade de Monaco et le Consulat Honoraire à Sydney ont organisé le 19 septembre, en collaboration avec le Park Hyatt Sydney et la Société des Bains de Mer, un dîner au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Grâce à la collaboration de la Société des Bains de Mer – Monte-Carlo, les 120 invités ont eu le privilège de déguster un menu réalisé conjointement par le Chef étoilé de l’Hôtel Hermitage Benoit Witz, et le Chef résident du Park Hyatt Sydney Etienne Karner.

C’est la première fois qu’un événement destiné à promouvoir l’action de la Fondation Princesse Charlène est organisé sur le sol Australien. Ainsi, les fonds levés au cours de ce dîner seront utilisés par la Royal Life Saving Society Australia avec qui la Fondation Princesse Charlène collabore pour développer des programmes d’éducation et de sensibilisation à la noyade. Après avoir présenté le rôle et les actions menées par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, l’Ambassadeur de Monaco, S.E. Mme Catherine Fautrier a rappelé qu’aujourd'hui encore le pourcentage de mort par noyade dans le monde est incroyablement élevé.

L’Australie a, l’an dernier, recensé 291 décès par noyade et 685 personnes ont été hospitalisées suite à un accident. Les enfants sont encore les plus touchés avec 45% de victimes en 2016. Justin Scarr, CEO Royal Life Saving Australia, a souligné l’importance que revêt la collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui, par Son engagement personnel dans cette cause, permet d’élargir la communication autour de la prévention et d'œuvrer de concert pour mettre fin à ces drames.