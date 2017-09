Monaco Week Sydney - Exposition sur la Fondation du Prince Albert II

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Le Professeur Tim Flannery – membre du board de la Fondation Albert II ©DR

Dans le cadre de « Monaco Week Sydney », célébrant le 10ème anniversaire des Relations Diplomatiques entre la Principauté de Monaco et l’Australie, l’Ambassade de Monaco et le Consulat Honoraire à Sydney ont organisé conjointement une exposition sur la Fondation du Prince Albert II. Cette exposition qui s’est ouverte le 19 septembre, dont l’objectif est de mieux faire connaitre la Fondation du Prince Albert II ainsi que les actions qu’elle mène auprès du public australien, se tient pendant une semaine sur le campus de l’Université du New South Wales.

A l’occasion de son inauguration, S.E. Mme Catherine Fautrier, Ambassadeur de Monaco en Australie et le Professeur Tim Flannery – membre du board de la Fondation Albert II, ont présentés aux invités les différents axes de travail de la Fondation parmi lesquels la collaboration depuis plusieurs années entre la Principauté de Monaco et l’Australie sur les questions concernant la protection de l’environnement.

La Fondation Prince Albert II et le Centre Scientifique de Monaco apportent leur soutien et leur expertise à l’expédition TARA PACIFIC qui étudie l’impact du changement climatique sur les océans et sur la biodiversité marine. A l'occasion du passage de TARA, à Sydney, du 18 au 22 août dernier, plusieurs tables rondes et conférences ont été organisées pour faire un point d’étapes sur les études menées par l’équipe de TARA Pacific.

Toujours dans le domaine de la protection de l’Environnement, la campagne « Monaco Explorations », lancée récemment en Principauté, sera également amenée à étudier les interactions entre les espèces et l’impact de l’homme sur la biodiversité marine. A noter que le YERSIN devrait croiser au large de l’Australie fin 2018.