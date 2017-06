Monaco à la 6ème Conférence ministérielle Environnement et Santé

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et Chrystel Chanteloube, Troisième secrétaire ©DR

S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et Mlle Chrystel Chanteloube, Troisième secrétaire, ont participé à la 6ème Conférence ministérielle Environnement et Santé, organisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à Ostrava, en République Tchèque, du 12 au 15 juin.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un message vidéo de S.A.S. le Prince Souverain a été transmis, dans lequel Il a rappelé que chaque année, 13 millions de décès sont causés par la pollution de l'environnement, dont plus d'un million d'enfants.

Forte de ce constat scientifiquement prouvé, la région européenne qui a toujours été un pionnier en la matière et ce, depuis plus de 25 ans, doit poursuivre et intensifier ses efforts.

La Conférence d'Ostrava s'est conclue par l'adoption d'une déclaration. Celle-ci vise à renforcer les synergies, au niveau national, afin d'accélérer les efforts en vue de la réduction des sources de pollution et d'une amélioration de la Santé, en accroissant notamment la collaboration au niveau international et particulièrement celle de la région européenne..

Les conférences ministérielles du processus européen Environnement et Santé offrent une plate-forme unique pour la politique intersectorielle. Cette plate-forme permet de réunir les secteurs et partenaires concernés en vue d’élaborer des politiques et des mesures en matière d’environnement et de santé et faire ainsi progresser les travaux menés, dans ces domaines, dans la Région européenne de l’OMS.