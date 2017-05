Monaco à la 70ème Assemblée Mondiale de la Santé

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Une délégation monégasque* conduite par S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève participe à la 70ème Assemblée Mondiale de la Santé (A.M.S.) qui se tient à Genève du 22 au 31 mai 2017.

Cette Assemblée, réunissant plus de 190 Etats membres et observateurs, a été marquée, mardi 23 mai, par l’élection du Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur Général de l’OMS. Il est le premier Africain à occuper cette fonction et succèdera au Dr. Margaret Chan à compter du 1er juillet 2017, pour une période de cinq ans. Mme Chrystel Chanteloube, Troisième Secrétaire au sein de la Mission permanente, a participé au déroulement du vote en tant que scrutateur pour la région européenne.

Dans son discours lors du débat général, placé sous le thème de la « mise en place de meilleurs systèmes de santé à l’ère du développement durable », S.E. Mme Lanteri a appelé le nouveau Directeur général à poursuivre les réformes afin de renforcer la confiance dans l’Organisation. Elle a également souligné l’excellence du système de santé monégasque et rappelé l’attachement de la Principauté à promouvoir, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, l’accès des populations les plus vulnérables aux services de santé, dans le domaine de la lutte contre le paludisme ou la drépanocytose.

* La délégation est composée de S.E. Mme Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Emilie Silvestre, Coordinatrice des Programmes à la Direction de la Coopération internationale, Alexis Poyet, Secrétaire des Relations Extérieures à la Direction des Affaires Internationales, Chrystel Chanteloube, Troisième Secrétaire à la Mission permanente de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Patricia Chacon-Sierra, Assistante spéciale auprès de la Mission permanente de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et d' Antoine Corporandy, stagiaire à la Mission permanente de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.