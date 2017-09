Monaco participe à la 67ème session du Comité régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Alexandre Bordero et Chrystel Chanteloube - © - DREC

Une délégation monégasque, composée de M. Alexandre Bordero, Directeur de l'Action Sanitaire, et de Mme Chrystel Chanteloube, Troisième Secrétaire à la Mission permanente de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a participé, du 11 au 14 septembre, à Budapest, aux travaux de la 67ème session du Comité régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé*.

En présence de hautes personnalités politiques, dont les premiers ministres hongrois et grec, MM. Orban et Tsipras, cet événement a réuni des représentants issus des 53 Etats membres de la région afin de débattre des principales actualités et défis sanitaires à l'échelle européenne. Le nouveau Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, a assisté aux discussions et souligné que, si la région européenne est l'une des plus avancées en matière de couverture sanitaire universelle, elle comporte également de grandes inégalités et fait face à de multiples défis, au premier rang desquels, les maladies non transmissibles.

Les débats ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du Programme de Développement Durable au travers du cadre politique européen "Santé 2020", de la prise en compte des déterminants environnementaux de la santé ou encore de la préparation aux urgences sanitaires.

La délégation monégasque est notamment intervenue sur la thématique environnement et santé pour rappeler l'attachement du Gouvernement Princier à la lutte contre le changement climatique afin de préserver la santé humaine. La Principauté a également pu annoncer la récente signature d'un accord de coopération sanitaire avec la France qui lui permet de pallier les difficultés rencontrées en vue de la mise en place des principales capacités requises au titre du Règlement Sanitaire International et ainsi de renforcer sa préparation aux crises sanitaires.

*Le Comité régional est l'organe décisionnel de l'OMS pour la région européenne. Il réunit une fois par an des représentants des 53 Etats membres de la région.