Monaco participe à un échange de vues sur la coopération entre les Nations Unies et le Conseil de l’Europe

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Marie-Noëlle Albertini, Conseiller diplomatique auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les Relations Extérieures et la Coopération. ©DR

Une délégation monégasque* a participé à un échange de vues sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, dans le domaine des droits de l’Homme, qui s’est tenu à Strasbourg, le 15 février.

Organisé chaque année dans le cadre du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe**, cet échange vise à permettre aux experts venus des capitales de débattre des moyens d’améliorer la collaboration stratégique et les synergies entre l’Organisation de Strasbourg et les instances onusiennes sur les nombreux sujets d’intérêt commun. Il s’est déroulé en présence de. l’Ambassadeur Vojislav Šuc, Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Renate Winter, Présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés.

Une discussion thématique sur la protection des enfants migrants a donné l’opportunité à la Principauté de mettre en avant son engagement international, tant politique que financier, en faveur des droits de l’enfant, en particulier dans le contexte de la crise migratoire.

* : La délégation était composée de S.E. M. Rémi Mortier, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, de Mme Marie-Noëlle Albertini, Conseiller diplomatique auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les Relations Extérieures et la Coopération, et de Mme Chrystel Chanteloube, Adjointe au Représentant Permanent.

** : Le Comité des Ministres est l’organe statutaire de décision du Conseil de l’Europe, composé des Ministres des Affaires étrangères des États membres. Ces derniers se réunissent une fois par an au niveau ministériel et leurs Délégués (Représentants permanents auprès du Conseil de l’Europe) siègent une fois par semaine.