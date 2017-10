Monaco participe au Sommet "Eau et Climat"

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie, a représenté le Gouvernement Princier au Sommet des Etats concernés par la problématique de l’eau face aux changements climatiques. Ce sommet, initié par le Ministère italien de l'environnement, s'est déroulé du 23 au 25 octobre, à Rome.

Ouvert par le Premier Ministre italien Paolo Gentiloni et le Ministre de l’environnement Gian Luca Galletti, le Sommet a permis à des décideurs politiques et des experts d’évoquer, en profondeur, les multiples aspects liées à cette problématique. Les échanges ont conduit notamment à souligner l’importance de la notion de bassin fluvial, de la coopération transfrontalière pour une gestion de l’eau fondée sur les principes d’équité et de durabilité ainsi que de mécanismes de décision et de financement adaptés.

Au terme des travaux, une déclaration a été adoptée par les participants. Elle a reçu le soutien du Président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui a tenu à venir en personne s’exprimer lors de la clôture du Sommet. Le texte ainsi adopté doit être transmis à la COP 23, qui aura lieu à Bonn (Allemagne) du 7 au 16 novembre, afin que celle-ci intègre davantage les questions liées à l’eau dans les négociations.