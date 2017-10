ONU - Monaco réitère son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. Mme Isabelle Picco, Ambassadeur, Représentant permanent auprès des Nations Unies ©DR

S.E. Mme Isabelle Picco, Représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies, a réitéré, ce 10 octobre, l’engagement sans faille de la Principauté en faveur de la promotion et de la protection de l’enfant lors du débat sur cette thématique à la Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l’ONU.

L’Ambassadeur a informé la Commission de l’initiative menée par S.A.R la Princesse Caroline de Hanovre, Présidente de l’AMADE MONDIALE, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés afin de promouvoir l’accès des jeunes filles réfugiés ou déplacées à l’hygiène intime, en vue de favoriser leur accès à l’éducation et prévenir les abus sexuels. Elle a également fait part du lancement d’un programme pour la réintégration des enfants démobilisés dans des zones de conflit.

Alors qu’il est estimé que 245 millions d’enfants vivent dans des zones de guerre, S.E. Mme Picco a rappelé que Monaco coparraine les résolutions du Conseil de sécurité sur le sort des enfants dans les conflits armés.

L’Ambassadeur a fait valoir que la Principauté vient en aide aux enfants victimes de maltraitance par leur prise en charge, à court ou à long terme, au Foyer de l’enfance Princesse Charlène, après décision judiciaire.

S.E. Mme Picco a également informé cette Commission de la tenue, le 25 juin 2018, du 3ème Colloque consacré aux droits de l’enfant sur le thème « la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la famille et de l’école », Présidé par S.A.R. la Princesse de Hanovre. Elle a conclu en indiquant les différentes dispositions incluses dans les règlements intérieurs des établissements scolaires en Principauté en matière de respect et de refus de la violence et notamment du harcèlement scolaire.