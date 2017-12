OSCE - Monaco participe au 24e Conseil Ministériel

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et M. Thomas Greminger, Secrétaire général de l’OSCE ©dr

Gilles Tonelli, Conseiller-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a pris part au 24e Conseil Ministériel de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) qui s’est tenu à Vienne, les 7 et 8 décembre 2017. Il était accompagné par S.E. Mme Isabelle Berro-Amadei, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’OSCE, et par M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près l’Ambassade de Monaco à Berlin.

Dans son discours, le Conseiller de Gouvernement a réaffirmé l’attachement de Monaco aux règles fondamentales du droit international, au premier rang desquelles figure la défense des droits de l’Homme, de l’état de droit et de la démocratie, ainsi que le respect des principes de justice et de paix. Gilles Tonelli a salué les nombreuses actions de l'OSCE dans le contexte de la crise ukrainienne ainsi que les efforts importants déployés pour parvenir à apaiser les tensions dans cette région. Il a également réaffirmé le soutien financier de la Principauté à la Mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine.

Par ailleurs, le Conseiller-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération a indiqué que la Principauté poursuivrait ses efforts pour contribuer, à sa mesure, à la lutte contre le fléau terroriste. Ces efforts se traduisent notamment à travers l’extension, pour trois années , du programme que Monaco soutient aux côtés de l'ONUDC, visant à aider les pays du Sahel à améliorer leurs systèmes de justice pénale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ou encore par le soutien au « programme Octopus-Cybercrim » placé sous l’égide du Conseil de l’Europe.

Enfin, Gilles Tonelli a rappelé que la Principauté de Monaco demeure résolument engagée avec ses partenaires méditerranéens, notamment, au travers l’extension, en 2018-2019, d’un accord de financement entre le Gouvernement Princier et l’OSCE portant sur un projet de « lutte contre la traite des êtres humains le long des routes de migration ». Cette extension a été signée, en marge du Conseil Ministériel, lors d’un entretien bilatéral avec l’Ambassadeur Thomas Greminger, nouveau Secrétaire Général de l’OSCE, en présence de Mme Madina Jarbussynova, Représentante Spéciale et coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre le trafic des êtres humains.