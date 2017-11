OSCE - Visite de travail de la Représentante spéciale et coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

En bas, de gauche à droite : S.E. Mme Isabelle Berro-Amadei, Ambassadeur de Monaco en Allemagne, S.E. Mme Madina Jarbussynova, Représentante spéciale et coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l'OSCE, Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération. En haut de gauche à droite : Marie-Noëlle Albertini, Conseiller diplomatique auprès du Conseiller pour les Relations Extérieures et la Coopération, Arnaud Pianta, Secrétaire des Relations Extérieures au Département des Relations Extérieures et de la Coopération, Alberto Andreani, Programme and Capacity-Building Officer à l'OSCE. ©DR

S.E. Mme Madina Jarbussynova, Représentante spéciale et coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l'OSCE, s’est rendue ce jour, en Principauté, pour une visite de travail au cours de laquelle elle a présenté aux autorités monégasques le programme de l'OSCE visant à renforcer les capacités de réponse des pays impactés par la traite des êtres humains. L’objectif de ce projet, devenu opérationnel dès 2016, permet d’organiser des formations basées sur des simulations de cas de trafic d’êtres humains le long des voies de migration, au travers de scenarios fictifs s’inspirant de faits réels relatifs à l’exploitation sexuelle ou par le travail, en créant des codes de procédures pénales fictifs. Ces ateliers permettent également d’établir un lien entre le terrorisme et le trafic d’êtres humains et mettent l’accent sur l’efficacité des enquêtes et poursuites judiciaires.

La Principauté de Monaco participe, depuis 2016 à ce projet de lutte contre la traite des êtres humains le long des routes migratoires par le biais de versement d’une contribution, celle-ci devrait être reconduite en 2018-2019, et annoncée lors du prochain Conseil ministériel de l’OSCE, en décembre, à Vienne.

La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité pour l’OSCE ainsi que pour Monaco.

La Principauté est partie aux principales Conventions[1] de promotion et de respect des droits de l’homme, en lien direct ou indirect avec la traite des êtres humains, visant à prévenir, protéger, sanctionner et développer la coopération dans ce domaine.

Pour rappel, en 2015, la Principauté a accueilli une conférence conjointe ONUDC/OSCE/INTERPOL sur les menaces transnationales émergentes en région Méditerranée. En octobre dernier, une Délégation monégasque a participé à la Conférence de l’OSCE consacrée aux déplacements massifs de réfugiés et migrants dans la zone euro-méditerranéenne. De plus, Monaco a soutenu, entre 2010 et 2015, le projet de l’OSCE relatif à la prévention de la traite d’êtres humains et l’aide aux enfants privés de soutien parental en Moldavie.

[1] Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale du 15 novembre 2000 et ses protocoles additionnels ; Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et ses protocoles additionnels ; Convention du Conseil de l'Europe contre l'exploitation et les abus sexuels sur les enfants du 25 octobre 2007 et Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.