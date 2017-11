Organisation Internationale de la Francophonie - 34ème session de la Conférence ministérielle

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Les 25 et 26 novembre 2017, la France a accueilli, à Paris, la 34ème Conférence ministérielle de l’Organisation internationale de la Francophonie (CMF) sur le thème "Les économies nouvelles : économie bleue, économie verte - nouveaux moteurs de création de richesses, d'inclusion sociale et du développement durable".

Cette Conférence a été précédée, le 24 novembre 2017, par un Conseil permanent de la Francophonie (CPF).

La Conférence ministérielle a débuté par une minute de silence observée en mémoire des victimes des terribles attentats perpétrés récemment au Mali et en Egypte.

Au cours des travaux et à l’occasion de son intervention, S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en France et Représentant personnel de S.A.S. le Prince Souverain auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie, a rappelé l’engagement sans faille de la Principauté de Monaco pour la protection de la planète et plus particulièrement celle des mers et des océans.

Lors de la première journée de cette Conférence, un huis clos extraordinaire portant sur les violations des droits des réfugiés en Libye, a été organisé, entre les chefs de délégation.

Après des échanges nourris, les Ministres des Etats membres ont rappelé l'importance des valeurs francophones et ont adopté une Déclaration portant sur le thème "Migrations et protection des droits de l'Homme à l'épreuve de la traite des êtres humains".

A son terme, la Conférence ministérielle a également adopté trois résolutions portant sur le climat, les économies bleue et verte, et la paix.