Ouverture de relations diplomatiques entre la Principauté de Monaco et la République de Cabo Verde

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

S.E. Mme Isabelle Picco et S.E. M. Jose Luis Fiahlo Rocha, Ambassadeurs, Représentants permanents auprès des Nations Unies ©DR

Ce jeudi 10 août 2017, la République de Cabo Verde est devenue le 135ème Etat à établir des relations diplomatiques avec la Principauté de Monaco.

Les Représentants permanents auprès des Nations Unies, S.E. M. Jose Luis Fiahlo Rocha et

S.E. Mme Isabelle Picco, ont signé le communiqué conjoint par lequel les deux Etats, membres de l’Organisation internationale de la francophonie et de la Communauté des pays de langue portugaise, s’engagent à développer davantage leurs liens d’amitié et de coopération.

Etat tropical africain archipélagique, la République de Cabo Verde dispose d’une zone économique exclusive de 800 561 km2 pour un territoire de 4072 km2 et un plateau continental de plus de 5 000 km2 .

Par l’établissement de ces relations diplomatiques, Monaco renforce sa collaboration avec un Etat insulaire dont l’économie principalement basée sur le tourisme est particulièrement impactée par le changement climatique.

Exemple de démocratie, de succès et de stabilité en Afrique de l’Ouest, Cabo Verde s’est très tôt engagé dans la lutte contre la drogue et en faveur du renforcement de sa capacité à répondre aux défis liés à sa sécurité tout en développant ses infrastructures, son agriculture, et en assurant l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à l’emploi et aux services sociaux.

Cet Etat de Macaronésie constituera la 2ème escale des Explorations de Monaco, le navire Yersin devant y effectuer des recherches scientifiques en septembre prochain.