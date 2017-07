Réception annuelle de l’Ambassade de Monaco auprès de la République italienne

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

De gauche à droite : Leo Giannola, Martine Garcia-Mascarenhas, Troisième Secrétaire à l’Ambassade de Monaco en Italie, Jean-Philippe Bertani, Conseiller à l’Ambassade de Monaco en Italie, Zhang Zhang, S.E.M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie et Mireille Fillon

Cette année, la réception annuelle de l’Ambassade de Monaco en Italie célébrant l’anniversaire de l’Avènement de S.A.S. le Prince Albert II s’est déroulée le 12 juillet dans les Jardins et sur la terrasse de la Résidence à Rome.

S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de Monaco en Italie et son épouse, accompagnés des Diplomates de l’Ambassade, ont accueilli près de trois cents invités et amis de la Principauté, parmi lesquels M. Marco Podeschi, Ministre de l’Education, de la Culture et des Sports de la République de Saint-Marin (l’Ambassade de Monaco en Italie étant également accréditée auprès de la République de Saint-Marin), de nombreux Ambassadeurs en poste à Rome, des Représentants permanents près la FAO et le PAM, de hauts Représentants de Ministères italiens, ainsi que le Corps consulaire de Monaco en Italie, en Roumanie et à Saint-Marin et

M. Marco Colasanti, Vice-Président de la branche italienne de la Fondation Prince Albert II, au titre de cette Fondation.

Dans son allocution, S.E. M. Robert Fillon a souligné l’importance et l’ancienneté des liens entre Monaco et l’Italie, qui se traduisent par un échange d’Ambassadeurs résidents et par différents accords bilatéraux (dont un, concernant la mise en place d’un magistrat de liaison entre les deux Pays, vient d’être signé récemment). L’Ambassadeur de Monaco a également souligné le rôle du réseau consulaire en Italie, récemment réorganisé dans le sens d’un plus grand dynamisme, et qui doit à la fois faciliter les contacts avec les acteurs politiques et économiques locaux et promouvoir des événements destinés à valoriser l’image et l’attractivité de la Principauté à l’extérieur de ses frontières.

La partie musicale a été assurée par Zhang Zhang, violoniste de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et Leo Giannola, guitariste du Groupe Caligagan.