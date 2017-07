Réception de l’Ambassade de Monaco à Paris à l’occasion de l’anniversaire de l’Avènement de S.A.S le Prince Albert II

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

Mme Nathalie Loiseau, Ministre française chargée des Affaires européennes et S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France DR

Le 12 juillet 2017, l’Ambassade de Monaco à Paris a célébré l’anniversaire de l’Avènement de S.A.S le Prince Albert II, au Pavillon Gabriel, établissement voisin du Palais de l’Elysée.

Près de 400 invités furent accueillis par S.E. M. l’Ambassadeur Claude Cottalorda et son épouse, dont S.A.R. la Princesse Barbara de Yougoslavie, la Ministre française chargée des Affaires européennes Mme Nathalie Loiseau, de nombreux Ambassadeurs dont S.E. Mme Marine de Carne de Trecesson de Coetlogon, Ambassadeur de France à Monaco, des parlementaires dont Mme Samantha Cazebonne, tout récemment nommée députée des français de l’étranger, des représentants des Ministères et institutions françaises, dont le Recteur de l’Académie de Paris, Chancelier des universités, M. Gilles Pecout, et quelques dirigeants de grandes entreprises françaises.

Les Consuls de Monaco en France, les monégasques et amis de Monaco résidant à Paris participaient également à cette soirée.

Dans son allocution, l’Ambassadeur a souligné l’engagement de S.A.S. le Prince Albert II et les actions de Monaco en faveur du climat et des océans. Il a rappelé que cette implication s’inscrit dans la longue histoire de la Principauté qui a toujours été tournée vers la mer.

Après un toast porté en l’honneur de la Famille Princière, les convives ont pu déguster des mets méditerranéens et bières monégasques, dans une ambiance chaleureuse.