Conférence de lancement des Explorations de Monaco

La conférence de lancement des Grandes Explorations se tenait ce matin au Musée océanographique - Copyright visuel : © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Ce matin, S.A.S. le Prince Albert II lançait la campagne 2017/2020 Monaco Explorations,

au Musée océanographique, renouant, à quelques 120 ans de distance, avec les explorations scientifiques maritimes initiées par Son trisaïeul, le Prince Albert Ier.

Le Yersin, navire écologique de recherches battant pavillon monégasque, partira en août prochain du port de Monaco. Il suivra une route longitudinale entre les Tropiques, pour un périple autour du monde d'une durée de 36 mois.

La campagne sera fondée sur les recommandations d'un Comité d’Orientation Scientifique composé de dix scientifiques de renom international et dont l'objectif premier sera de sélectionner des programmes de recherche et d'assurer le choix des projets. La science sera donc le fondement de la démarche qui sera complétée par des actions de sensibilisation, de communication et de médiation.

Temps fort de la Monaco Ocean Week, cette conférence de lancement a été intégralement retransmise en direct sur Monaco Info ainsi que sur les pages Facebook du Palais Princier et Monaco Explorations.

Un reportage à retrouver, dès ce soir, sur Monaco Info.