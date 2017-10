Le Gouvernement Princier et Monaco Telecom lancent le service Monaco WiFi

Actualité du thème "Un État moderne"

Communiqué de presse

Dans le cadre de ses concessions de service public, le Gouvernement lance, via Monaco Telecom, son nouveau service Monaco WiFi. Résidents et touristes bénéficient donc désormais d'une nouvelle expérience de connectivité en Principauté.

L’opérateur monégasque déploie depuis plusieurs mois un nouveau réseau en fibre optique pour tous les hotspots. L'objectif : proposer une meilleure couverture et des débits plus performants sur plus de 30 sites publics (marchés, parcs, places, ports) ou privés (bureaux de poste, gare SNCF…). 6 nouveaux sites renforceront, par ailleurs, le maillage existant d’ici la fin de l’année.

Le portail d’accès au service WiFi a également été repensé. Il est désormais multilingue et adapté à tous les types d’appareil : smartphones, tablettes ou PC. L’authentification est simplifiée, plus rapide et la reconnexion est automatique dans la même journée. Enfin, le portail répond aux nouvelles réglementations monégasques en termes de sécurité numérique.

Pour une accessibilité optimale, l’application Monaco Welcome, développée par le Welcome Office, propose un service de géolocalisation de tous les hotspots.

Plus de détails sur Monaco WiFi : www.monaco-telecom.mc