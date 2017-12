Résultats de la campagne de mesures des réseaux de téléphonie mobile

Actualité du thème "Un État moderne"

Communiqué de presse

La Direction des Communication Electroniques a organisé au premier semestre 2017 une campagne de mesures pour évaluer la couverture des réseaux et la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile présents en Principauté : Monaco Telecom, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

120 points de mesures, extérieur et intérieur, ont été testés à plusieurs reprises avec des téléphones portables sous système d'exploitation IOS (Iphone) et Android (Samsung,…) et à des plages horaires différentes (heures creuses/pleines).

Au terme de cette campagne, il ressort que 2 opérateurs, Monaco Telecom et Orange (dont le réseau est en fait fourni par Monaco Telecom), fournissent une excellente couverture et une grande qualité de services.

A noter également que les performances des 3 autres opérateurs (Bouygues Telecom, Free et SFR) se sont améliorées depuis 2016, se conformant à la demande que le Ministre d'Etat leur avait adressée. Ainsi, pour les appels téléphoniques émis ou reçus le taux de couverture de ces opérateurs est aujourd'hui supérieur à 98% en extérieur.

Pour autant, la qualité de communication relative aux connexions internet et le débit proposé par ces 3 opérateurs restent néanmoins très en retrait par rapport à ceux de Monaco Telecom et Orange qui ont, de plus, des performances au-delà de celles mesurées en France dans les régions très denses.

Il ressort également de ces mesures que l'expérience vécue par les clients dépend bien souvent de leur smartphone. Des écarts notables sont ainsi à souligner entre les différents modèles qui n'ont pas la même sensibilité ni les mêmes performances sur un même réseau.

Sur la base de l'audit réalisé par un prestataire indépendant, cette campagne démontre la grande qualité des services mobiles fournis par l'opérateur national.

Les rapports de cette campagne peuvent être consultés à la Direction des Communications Électroniques.