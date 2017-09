2007-2017: 10ème Anniversaire des Relations Diplomatiques entre Monaco et l’Australie

Actualité

Communiqué de presse

Copyright - DR

La Principauté de Monaco et l’Australie célèbrent cette année le 10ème anniversaire de l’ouverture des Relations Diplomatiques entre les deux pays. À cette occasion, l’Ambassade de Monaco en Australie organise une « Monaco Week » qui se déroule actuellement à Sydney. Différents évènements sont également prévus à cette occasion afin de promouvoir la Principauté notamment grâce à la participation des Fondations Prince Albert II, et Princesse Charlène, de la Direction du Tourisme et des Congrès ainsi que de la Société des Bains de Mer.

C’est en mai 2007, que les deux pays ont décidé d’établir des Relations Diplomatiques. Actuellement, l’Ambassadeur d’Australie à Monaco – en poste à Paris – depuis le 4 septembre 2014 est S.E.M. Stephen Brady. Réciproquement, S.E. Mme Catherine Fautrier a été nommée, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Monaco près le Gouverneur Général du Commonwealth d’Australie, le 16 juin 2011.

Les Relations Consulaires entre la Principauté de Monaco et le Commonwealth d’Australie ont commencé le 27 août 1959, date à laquelle M. Vincent John Flynn a été nommé premier Consul Honoraire de Monaco à Sydney. Aujourd’hui, Monaco a deux Consuls Honoraires en Australie :

M. Andrew M Cannon, nommé en 2002 et basé à Melbourne, qui couvre les États de Victoria (VIC), Tasmanie (TAS), Australie du Sud (SA) et Australie de l’Ouest (WA)

M. Hadrien Bourely, nommé en 2016 et basé à Sydney, qui couvre les États de Nouvelle Galles du Sud (NSW), Territoires du Nord (NT) et Queensland (Q)

Environ 150 Australiens résident actuellement en Principauté de Monaco et plus de 10 000 d’entre eux viennent visiter la Principauté chaque année. La Direction du Tourisme et des Congrès a ouvert, en 2010, un Bureau de Représentation, basé à Sydney, qui couvre l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Deux expositions culturelles majeures ont renforcé les liens existant entre les deux pays. En mars 2012, S.A.S. la Princesse Charlène a officiellement ouvert, à Bendigo (VIC), l’exposition « Princesse Grace » qui a connu un immense succès. Par ailleurs, de mars à septembre 2016, le Musée Océanographique de Monaco a reçu l’exposition « TABA NABA », constituée de pièces d’art aborigène australien autour du thème « L’Homme et l’Océan ».