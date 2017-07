Arrivée du Raid Mercantour Dream Warrior place du Palais

Actualité

Dépêche

©Palais princier / Gaëtan Luci

Parti le 23 juin de Saint-Dalmas-de-Tende, le Raid « Mercantour Dream Warrior » est arrivé samedi 1er juillet place du Palais. Les 12 participants, 9 militaires et 3 civils, dont René LUZI, résidant monégasque, et les équipes d'accompagnants, ont été accueillis par le Prince Souverain.

Organisé par l'association « Au-delà de nos handicaps », présidée par le Général de division (2ème section) Georges Lebel, le Raid avait pour objectif de permettre à des personnes handicapées de se dépasser et de vivre des moments d'exception en pleine nature. Avec de petits quads électriques, les « Mobil Dream », adaptés à ceux astreints à vivre en fauteuil, et à des VTT électriques pour les blessés psychologiques (en syndrome post traumatique), les participants ont parcouru 230 kms et couvert 7.000 mètres de dénivelé, à travers le massif du Mercantour.

Site internet : http://www.mercantourdreamwarriors.audelahandicaps.fr/