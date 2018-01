Célébrations de la Sainte Dévote – dispositions pratiques

Actualité

Communiqué de presse

© Direction de la Communication / Charly Gallo

Dans le cadre des célébrations de la Sainte Dévote le vendredi 26 janvier 2018, diverses mesures d’organisation et de sécurité ont été arrêtées tant au niveau de l’accès du public aux zones des festivités (Procession Quai Louis II – Place Sainte Dévote) qu’au niveau de la circulation.

Accès du public dès 17h30

1) Pour les personnes souhaitant se joindre à la procession qui partira depuis le Quai Louis-II, trois points de contrôle (avec vérifications visuelles des sacs et des contenants), seront mis en place :

- au niveau du virage du bureau de tabac – route de la piscine

- sur le quai Louis-II, entre la Société Nautique et le Yacht Club

- sur le boulevard Louis II, à hauteur du n° 1, immeuble « Quai Kennedy »

2) Pour les personnes souhaitant se rendre à la Place Sainte Dévote, trois points de contrôle (avec vérifications visuelles des sacs et des contenants), seront mis en place :

- au bas de l’avenue d’Ostende – voie amont

- rue Grimaldi, au niveau de l’entrée de la galerie Sainte Dévote

- rue Grimaldi au niveau de l’arrêt de bus pour les V.I.P.

L’attention des voyageurs de la gare SNCF est attirée sur la fermeture du vallon Sainte-Dévote à la circulation des piétons dès 17h30. Pour rejoindre ou quitter la gare au niveau de Sainte Dévote, il conviendra d’emprunter la galerie Sainte-Dévote.

Pour information, les escaliers Sainte Dévote seront fermés à partir de 17h30.

Dispositions pratiques de circulation

- de 17 heures à 19h15, la route de la piscine sera fermée à la circulation sauf la portion comprise entre « La Rascasse » et l’appontement central

- de 17h30 à 19h15, la zone comprise entre l’avenue du Président J.F. Kennedy et le 1 Boulevard Louis II sera fermée à la circulation

- vers 18h45-18h55, lors du passage de la procession au bas de l’avenue d’Ostende, la circulation sera momentanément interrompue sur l’avenue pour permettre le passage des participants en toute sécurité

Concernant les transports urbains (lignes 1-2 et 6) et interurbains (lignes n°100 et 110), des légers retards seront à prévoir lors du passage de la procession prévu entre 18h et 19h.

En raison de la fermeture de l’avenue du Président J.F. Kennedy, la ligne n° 1 (Monaco-Ville / Saint Roman) sera déviée, de 17h30 à 19h15, vers l'avenue d'Ostende et les arrêts suivants ne seront pas desservis : J.F Kennedy, Auditorium Rainier III, Portier, Spélugues, Citronniers et Place du Casino.

S’agissant des parkings publics, une information sera donnée aux usagers (affichettes apposées sur les bornes d'accès aux parcs) par le service concerné.

L’Administration remercie les usagers de la route de bien vouloir prendre leurs dispositions afin d’éviter, en particulier pendant le créneau horaire 18h-19h, le secteur entre L’Eglise Sainte Dévote et l’avenue du Président J.F. Kennedy (au niveau du « Pattaya ») et s’excuse par avance de la gêne occasionnée par ces festivités.