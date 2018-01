Cérémonie des Vœux à la presse du Ministre d'Etat

Actualité

Dépêche

©Direction de la Communication / Charly Gallo

S.E. M. le Ministre d’Etat, Serge Telle, entouré des membres du Gouvernement, a adressé ses vœux aux chefs de rédaction des principaux médias locaux et régionaux.

Ce traditionnel moment d'échange a permis au Ministre d'Etat d'évoquer les prochaines élections nationales, de faire un point sur la politique du Gouvernement et de donner les orientations prioritaires pour l'année 2018.

Le Ministre d'Etat a également évoqué son attachement au travail des médias : "je crois plus que jamais à la nécessité de la presse. A un moment où comme vous je sais que partout la presse est critiquée, sa nécessité contestée, sa fonction remise en cause, son modèle économique bouleversé par l’arrivée des réseaux sociaux. Je veux vous dire combien je suis convaincu de la grandeur de votre mission et du souci d’exigence qui vous guide".