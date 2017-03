Concert du bicentenaire des Carabiniers du Prince : J - 7

Actualité

Le Concert peut se prévaloir d'une programmation éclectique exceptionnelle, avec, notamment, la participation de Dee Dee Bridgewater, Biréli Lagrène, Camille et Julie Berthollet, Thomas Vaccari (The Voice 2) et Nicolas Krauze qui seront accompagnés par un ensemble à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo venu s’ajouter à l’orchestre des Carabiniers du Prince en formation Big band de Jazz. En termes de scénographie, un plateau TV sera installé sur la scène. Il permettra à Stéphane Bern, qui présentera le Concert, de s'entretenir avec les différents artistes à l'issue de leur prestation.

Le concert se jouera à guichet fermé ; les 1000 places ayant toutes été réservées en 9 jours. Pour autant, la soirée sera entièrement retransmise en live sur Monaco Info, Monaco Channel, l'Application Monaco Info et le Compte Facebook de Monaco Info www.facebook.com/MonacoInfo .

Rappelons que 2017 célèbre le bicentenaire de la création du Corps des Carabiniers.

Des événements marquants jalonnent cette année anniversaire : prise de commandement officielle du Chef de Corps des Carabiniers, le Commandant Convertini, le jour de la Saint Sébastien, Saint Patron des Carabiniers ; concert du bicentenaire ; participation au Tattoo d'Édimbourg, célèbre festival de musique militaire, le 4 août ; concert sous les pins, le 27 septembre, etc.

Pour mémoire, le Corps compte 120 Carabiniers, dont 24 musiciens.

Interview d'Olivier Drean, Chef de l'Orchestre des Carabiniers, à retrouver sur Monaco Info ce soir, dès 19h, et sur Monaco Channel.