Extension en mer : les caissons de l'infrastructure maritime seront préfabriqués à Marseille

Hier s'est tenue, à Marseille, une conférence de presse sur la préfabrication des caissons qui constitueront l’infrastructure maritime de l'Extension en mer. La préfabrication des 18 caissons Jarlan (brise-vague) aura lieu à Fos-sur-mer. Elle durera 2 ans et débutera en septembre 2017. Le projet permettra de générer 700 emplois directs et indirects. A terme, plus d'1,5 million de tonnes de matériaux seront chargées et acheminées vers Monaco.