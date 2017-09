Initiation au basket pour les élèves de la Principauté

Actualité

Dépêche

Le pivot de la Roca Team, Bangaly Fofana, lors de son cours de basket-ball au Collège Charles III

Toujours plus proche de ses fans, l’A.S. Monaco Basket poursuit la promotion du Sport par les joueurs de la Roca Team. Ainsi, ces lundi et mardi, Olivier Basset, coach assistant, et Bangaly Fofana, pivot de la Roca Team, se sont rendus au Collège Charles III puis à l’École des Révoires afin d’initier les élèves de ces établissements au basket-ball.

Le temps d’un cours pratique, les deux sportifs se sont mués en professeurs de sports.

En partenariat avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ces actions seront menées tout au long de l’année. Les joueurs de la Roca Team se succèderont dans les gymnases de ces deux établissements pour le plus grand bonheur des élèves.