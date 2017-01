L’Hôtellerie Monégasque décerne ses prix annuels

Actualité

Communiqué de presse

Les chefs récompensés ainsi que les membres de l’AIHM lors de la soirée de gala. ©DR

Sur l’invitation de Xavier Rugeroni, Directeur Général de l’Hôtel Fairmont Monte Carlo, vendredi 13 janvier avait lieu le Gala annuel de l’Association des Industries hôtelières de Monaco (AIHM*). À cette occasion, un dîner des plus étonnants sur le thème « Tout autour du chocolat » était servi.

Comme à l’accoutumée, les plus grands chefs de la Principauté se sont illustrés lors de ce rendez-vous annuel. Marcel Ravin et Philippe Johannes ont ainsi rivalisé d’inventivité en revisitant foie gras et dos de loup par une touche de cacao, le tout donnant un équilibre inédit à ces plats traditionnels de la cuisine française.

Le chef d’œuvre revenait cependant à l’invité du soir, le célèbre chef martiniquais Jean-Charles Brédas, dont la complexité des saveurs du bœuf boucané aux fèves de cacao a impressionné l’assistance, parmi laquelle on comptait, outre l’ensemble des acteurs de l’industrie hôtelière monégasque, S.E.M. Henri Fissore et la cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy.

En présence de S.E. M. Henri Fissore, trois prix furent décernés à l’issue de cette soirée, le prix d’honneur à M. Stéphane Valéri, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le prix du Mérite à Mme Bruna Maule Cassio de l’Association des Anges Gardiens de Monaco, et le prix d’Excellence à M. Guillaume Rose, Directeur du Tourisme et Des Congrès.

Pour mémoire, Alberte Escande, Présidente de l’AIHM depuis plus de 20 ans, est à l’origine du label « artisan du goût », attribué aux restaurateurs dont les cartes mettent à l’honneur les produits et plats d’une cuisine saine et soucieuse de l’environnement. En conclusion de cette soirée, le Vice-Président de l’AIHM, Francis Poidevin a tenu à souligner que « l’excellence récompense un long chemin professionnel de travail de cœur et d’esprit ».

*L’AIHM, assure la représentation collective, dans les organismes et les instances socio-économiques de la Principauté des hôtels et restaurants, et défend les intérêts de la profession et de ses membres depuis 72 ans