L’exposition « La Cité Interdite à Monaco » présentée aux États-Unis

De gauche à droite : Mme Cindy Hoddeson (Direction du Tourisme de Monaco en Amérique du Nord) et Mme Willow Hai Chang (China Institute Gallery)

À l’occasion du nouvel an chinois, le bureau new-yorkais de la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco a organisé un dîner privé annonçant l’exposition estivale du Grimaldi Forum : « La Cité Interdite à Monaco. Vie de cour des empereurs et impératrices de Chine » qui aura lieu du 14 juillet au 10 septembre.

L’évènement, auquel vingt-cinq journalistes ont assisté, s’est tenu le 25 janvier au restaurant gastronomique chinois Hakkasan à New York, fondé par le célèbre chef étoilé Alan Yau, également créateur du restaurant Song Qi à Monaco.

La soirée a débuté par un cocktail avec une introduction par Mme Cindy Hoddeson, Directrice du bureau du Tourisme de Monaco en Amérique du Nord, et la projection d’une vidéo promotionnelle de l’exposition comprenant une interview de Mme Sylvie Biancheri, Directeur Général du Grimaldi Forum.

Mme Willow Hai Chang, Directrice de la China Institute Gallery à New York, a été sollicitée pour la présentation afin de partager son expertise sur la tradition du nouvel an chinois et sur l’histoire de la Cité Interdite en lien avec l’exposition à Monaco.

Parmi les invités se trouvaient des journalistes indépendants, des bloggeurs et des rédacteurs de prestigieuses publications américaines, comme The New York Times, Forbes, Bon Appétit, AFAR, USA Today, Resident Magazine, Cottages & Gardens, Successful Meetings et Incentive Magazine.

La présentation de l’exposition fut un succès, permettant de promouvoir la culture et la gastronomie asiatique en Principauté.