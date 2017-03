La DTC en tournée promotionnelle en Espagne

Actualité

Communiqué de presse

Guillaume Rose au pupitre lors de la tournée promotionnelle _ DR

À l'occasion de la tournée des Ballets de Monte-Carlo en Espagne, la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) a organisé plusieurs opérations de promotion et de relations presse à Barcelone et à Madrid.

Représentée par son Directeur, Guillaume Rose, ainsi que par Laurence Aquilina, Responsable Marketing et Ventes et Valérie Tomatis-Nouailhac, Responsable Relations Presse, la délégation de la DTC s’est rendue en Espagne du 7 au 14 février 2017.

Avec un PIB en hausse de 3,2 % en 2016 et une onzième place au rang des visiteurs en Principauté, l’Espagne reste un marché de proximité intéressant pour Monaco.

La tournée a été ponctuée par des tables rondes, des rendez-vous individuels et deux soirées de présentation de la Principauté, à l'Hôtel Casa Fuster à Barcelone et au Club Financier de Madrid, qui ont permis des rencontres et des échanges avec une vingtaine d'agences de voyage et plus de soixante médias.

La Première de la tournée des Ballets de Monte-Carlo en Espagne*, donnée à Madrid le 10 février au Theatros Del Canal, fut également l’occasion pour la DTC d'organiser une opération de Relations Publiques destinée aux journalistes et aux professionnels du tourisme.

La représentation de « Roméo et Juliette », pièce emblématique du répertoire de la Compagnie, fut suivie d’un cocktail dînatoire, orchestré avec l’Ambassade de Monaco à Madrid, réunissant 120 convives dont :

S.E. M. Jean-Luc Van Klaveren, Ambassadeur de Monaco en Espagne

M. Guillaume Rose, Directeur du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco

M. Jean-Christophe Maillot, Directeur et Chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo

Les danseurs des Ballets de Monte-Carlo

D. Santiago De Ybarra y Sra (Condes de El Abra), Président du Groupe Vocento

D. Evelio Acevedo, Directeur Général de la Fondation Thyssen-Bornemisza

D. Francisco Jiménez Barn, Consul de Monaco à Barcelone

Mme Francisca Juliá-Iborra, Consul de Monaco à Valence

M. Philippe Guillaumet, Consul De Monaco à Madrid

D. Gonzalo Guzman, Consul de Monaco à Bilbao

D. Manuel Ferreiro, Fondation Prince Albert II en Espagne

D. Christian Nieto de Gea, Vice-consul De Monaco à Ibiza

* L'Espagne est une destination phare pour les Ballets de Monte-Carlo, c'est la 4ème invitation qu'ils honorent au Teatros del Canal à Madrid et la 5ème invitation au Centro Kursaal Donostia à San Sebastiàn. Les 4 représentations données à guichets fermés à Madrid, du 10 au 12 février, et celle de San Sebastiàn, le 15 février, ont toutes reçu un accueil très chaleureux du public espagnol ainsi que de la critique.