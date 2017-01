Lancement du Cercle A

Actualité

Communiqué de presse

Mise en place dans le cadre d’un plan d’amélioration de la reconnaissance au travail, cette structure propose à ses bénéficiaires une gamme de services appelée « Cercle A ». Son objectif : fédérer les personnels de l’Administration et améliorer leur pouvoir d’achat. Elle leur permettra notamment de disposer de tarifs préférentiels sur des offres dans différents domaines (culture, loisirs, voyages, évènements et spectacles).

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les personnels et les retraités des services de l’Etat, des Assemblées et Commissions, ainsi que du Palais Princier, de la Mairie et de la Direction des Services Judiciaires. Environ 6000 personnes sont concernées.

Les partenaires

Le souci du Gouvernement a été dès l’origine de favoriser le commerce local. Ainsi, tout commerçant, artisan, entreprise, entité publique ou association de la Principauté délivrant des biens ou des services à destination des particuliers a pu ou peut encore proposer un avantage ou une remise à l’adresse mail : cerclea@gouv.mc . De son côté, l'UCAM (Union des Commerçants et Artisans de Monaco), associée dès le début à cette initiative, continue à piloter les démarches auprès de ses adhérents.

Un site Internet sécurisé sera mis en ligne début février : www.cerclea.mc. Il comprendra l’ensemble des offres à destination des bénéficiaires.

Les services du Cercle A s’enrichiront au fur et à mesure de son activité. Par ailleurs, toute idée ou suggestion peut être envoyée à cerclea@gouv.mc .