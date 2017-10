Le Gouvernement Princier rencontre les résidents des "Jardins d'Apolline"

Actualité

Dépêche

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Lundi 2 octobre, le Ministre d'Etat, entouré de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Rémy Rolland, Administrateur des Domaines, Olivier Lavagna, Directeur des Travaux Publics, Albert Croesi, Chargé de Mission et Emmanuelle Nardo, chef de Service à la Direction des Affaires juridiques, a rencontré les résidents des "Jardins d'Apolline" pour faire un point sur les mesures initiées par le Gouvernement afin de faire face à la situation sans précédent de cet ensemble domanial.

Après avoir rappelé que la potabilité totale avait été retrouvée, Serge Telle a abordé les trois sujets principaux de cette réunion :

Le relogement : des solutions adaptées ont été trouvées en concertation avec chacun des résidents.

Les travaux de réhabilitation débuteront le 15 février 2018, le Gouvernement a choisi d'avoir recours à un maître d'ouvrage délégué.

L'Etat a engagé une procédure judiciaire permettant de concilier la réalisation urgente des travaux et la conduite d'expertise sur la responsabilité des sinistres.

Le Ministre d'Etat a conclu en soulignant : "Nous étions il y a trois mois dans le temps de la réaction. Je suis heureux de constater que nous avançons désormais, et de manière accélérée".