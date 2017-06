Le Gouvernement face à la presse

Actualité

Serge Telle, accompagné de Jean Castellini, Conseiller-Ministre des Finances et de l'Economie et Robert Colle, Secrétaire Général du Gouvernement, a reçu la presse locale pour un petit-déjeuner au cours duquel plusieurs thèmes ont été abordés.

En premier lieu, a été évoqué la situation des résidents des Jardins d'Apolline. Le Ministre d'Etat a rappelé que tout serait mis en œuvre pour faire face à cette situation tout à fait imprévue et imprévisible. Il a également annoncé la nomination d'un chargé de mission, Albert Croesi, dont le rôle sera de "s'occuper individuellement de chaque cas pour trouver la meilleure solution".

En second lieu, le Ministre d'Etat et Jean Castellini sont revenus sur la prise de participation de Monaco au capital d’Azzurra Aeroporti, actionnaire majoritaire d’Aéroports de la Côte d’Azur pour un montant compris entre 130 et 135 millions d'euros. Ils ont insisté sur cet investissement nécessaire en termes politique et financier. Outre les dividendes qui seront perçus, cet actionnariat permettra de contribuer au développement de la Principauté et de la proche région.

Enfin, Serge Telle a confirmé que le Prince Souverain et lui-même seraient présents lors des cérémonies du 14 juillet et de la commémoration de l'attentat à Nice.