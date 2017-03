Match de foot Fonction publique monégasque / Etudiants d’EURECOM

Actualité

Samedi 25 mars, un match amical de football s’est déroulé sur le stade de Biot entre l’équipe de la Fonction publique monégasque et les étudiants d'EURECOM. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités liées au marrainage de la promotion 2017 par Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement- Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Pour mémoire, fondée en 1991 sous forme d’un GIE et située dans la Technopole de Sophia Antipolis, EURECOM, Filiale de l’Institut Mines Telecom, est une grande école d’ingénieurs, reconnue sur le plan international. Elle réunit des partenaires académiques européens ainsi que des industriels français et internationaux tels que Orange, ST Microelectronics, BMW, IABG ou Symantec. Les activités d’enseignement et de recherche y sont organisées autour de trois domaines : sécurité numérique, systèmes de communication et Data Science.

Depuis janvier 2013, le Gouvernement Princier est membre institutionnel d’EURECOM par l’intermédiaire de sa Société Nationale de Financement (SNF). Dans un premier temps, le partenariat a porté sur la sécurité numérique web et réseaux, en coopération avec Monaco Telecom, également membre du GIE EURECOM.

Aujourd’hui, tout en poursuivant cette coopération en matière de sécurité, EURECOM accompagne le Gouvernement Princier dans l’élaboration d’un projet Smart City autour d’actions concrètes sur la mobilité, le déploiement d’infrastructures performantes destinées à faciliter l’innovation. EURECOM est également impliqué dans la coopération entre le Gouvernement et la Métropole de Nice Côte d’Azur avec pour ambition de construire un laboratoire de la mobilité.