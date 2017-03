Mercredi 8 mars, Journée internationale des femmes

Actualité

Dépêche

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

Pour célébrer la Journée Internationale des Femmes, S.E. M. le Ministre d’Etat a souhaité mettre à l’honneur le personnel féminin de la Sûreté publique et des Services judiciaires en les conviant à une réception, ce mercredi 8 mars, en sa résidence.

Lors de son discours, S.E. M. Serge Telle a déclaré : "Le Prince Souverain sait, et il le réaffirme souvent, que le degré d’avancement d’une société se mesure toujours à la place qu’elle accorde aux femmes, que le progrès et la paix se construisent le plus souvent grâce aux femmes. Cette volonté du Prince Souverain s’inscrit dans une très longue tradition de justice et d’ouverture de la Principauté."