Météo : vigilance orange

Actualité

Communiqué de presse

L’attention des résidents et des usagers est attirée sur les prévisions de Météo-France pour la journée du 8 janvier, avec de la pluie et des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h. Monaco est placée en vigilance orange plus.

Aussi, le Gouvernement Princier recommande de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter toute chute accidentelle d’objets ou tout envol de matériels ou matériaux.