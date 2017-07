Monaco Explorations - Départ du Yersin

Le Yersin, navire écologique de recherches, quittait le port de Monaco le 27 juillet 2017, à 22h, pour un périple de 36 mois autour du monde. Son but : permettre à la communauté scientifique internationale de disposer d'une plateforme de recherche itinérante sur laquelle des chercheurs du monde entier se succéderont pendant 3 ans. Ce programme de recherche est activement soutenu par le Gouvernement Princier, via la mise à disposition de ressources humaines, matérielles et financières.