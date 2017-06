« Monaco investit dans le solaire »

Actualité

Marie-Pierre Gramaglia Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme

Jeudi 29 juin, en fin de matinée, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre

de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, présentait aux médias, au cours d'une conférence de presse, deux sujets placés sous le signe de l'investissement de Monaco dans le solaire : le cadastre solaire de la Principauté et la création d’une société commune Gouvernement Princier / SMEG permettant l'achat de centrales de production électrique à partir d’énergies renouvelables. Ces deux actions représentent les premières actions concrètes prises par le Gouvernement Princier sur les objectifs de la transition énergétique de la Principauté :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Agir pour la sobriété énergétique de Monaco

Augmenter la production locale d’énergie renouvelable.

Accompagnée de l’équipe de la Mission pour la Transition Energétique, Marie-Pierre Gramaglia a dans un premier temps présenté le cadastre solaire de la Principauté. Cette carte interactive, disponible sur www.cadastresolaire.mc , permet d’identifier, pour chaque toiture, le potentiel d’ensoleillement, la surface exploitable pour l’installation de panneaux solaires et la production annuelle. A propos de cet outil novateur, Marie-Pierre Gramaglia déclarait : « il offrira aux propriétaires, syndics et particuliers, la possibilité de visualiser rapidement les données d’aide à la décision pour le déploiement de panneaux solaires sur la toiture de leur immeuble ».

Le second volet de cette présentation portait sur la création d’une société Gouvernement/SMEG. L'objectif : investir dans des actifs de production d’électricité renouvelable, hors de Monaco.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre soulignait : « Si nous souhaitons développer ou acquérir des centrales électriques vertes à l’étranger, principalement en France pour l’instant, c’est pour augmenter la part d’électricité verte importée et sécuriser à long terme le coût d’approvisionnement électrique de la Principauté. Thomas Battaglione, Administrateur-Directeur Général de la SMEG, précisait : " Monaco contribuera à la réduction des émissions de CO2 des pays dans lesquels se trouveront les actifs et pourra parallèlement garder un contrôle à long terme sur ses coûts d’approvisionnement, et donc sur le prix de vente aux clients Monégasques (…). Le premier actif à acquérir est déjà identifié : il s’agit d'une centrale photovoltaïque située dans le Var et d'une production moyenne de l’ordre de 5GWh/an ".

Marie-Pierre Gramaglia concluait cette présentation en soulignant : « ces deux actions que nous vous avons présentées ont valeur d’exemple et témoignent de la détermination du Gouvernement Princier à répondre aux objectifs fixés par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain ».

Photos : ©Charly Gallo - Direction de la Communication

Mission pour la Transition Energétique : transition-energetique@gouv.mc

Arielle Barrabino – Gouvernement Princier

abarrabino@gouv.mc

Laurence Garbatini - SMEG

laurence.garbatini@smeg.mc