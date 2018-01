La Direction des Affaires Maritimes modifie le modèle des permis mer

Actualité

Communiqué de presse

Nouveau permis mer © DAM

Les permis mer, qui se présentaient, depuis leur instauration à Monaco, sous format papier cartonné, sont désormais délivrés sous la forme d’une carte plastique au format "carte bleue" plus pratique, mieux sécurisé et plus résistant, à l’eau comme au vieillissement.

Les nouveaux titulaires de permis côtier ou hauturier bénéficieront désormais de ce nouveau format de permis. Les anciens permis conserveront leur validité.