Actualité

Dépêche

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Organisée lundi 13 février par la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Gouvernement princier, la projection du film "Solar Impulse, l'impossible tour du monde" a réuni à l'Auditorium Rainier III quelques 1000 invités. En présence de S.A.S. le Prince Souverain, les deux fondateurs et pilotes de l'avion solaire, Bertrand Piccard et André Borschberg, sont intervenus à l'issue de la soirée sur leur exploit : parcourir 43000 kms à travers cinq continents et deux océans à la seule énergie du soleil à bord de Solar Impulse 2.

Partis d'Abu Dhabi le 9 mars 2015, Bertrand Piccard et André Borschberg se sont relayés lors des 17 étapes à bord de l'avion, un monoplace à moteurs électriques alimentés uniquement par l'énergie solaire, jusqu'à leur retour le 26 juillet.

Tout au long de l'aventure, la Fondation Prince Albert II de Monaco et toute la Principauté de Monaco ont activement soutenu ce projet, en accueillant notamment le centre stratégique de la mission.