Résultats du recensement de la population 2016

L'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) vient de publier le rapport complet des résultats du recensement de la population qui fait état de 37 308 habitants au 7 juin 2016, (soit +5,5% par rapport à 2008) pour 139 nationalités différentes.

Ce rapport retranscrit les informations recueillies par le biais des formulaires complétés qui ont été récupérés par les agents recenseurs puis numérisés dans les locaux de l’IMSEE. À l’issue de la collecte, l’équipe de l’Institut a procédé à l’exploitation des informations collectées.

Pour rappel, le recensement de la population, réalisé tous les 8 ans en moyenne, permet de compter et connaître la population résidente et les logements de Monaco. Cette opération concerne l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de la Principauté.

Au-delà du simple dénombrement des personnes et de logements, les informations recueillies facilitent et orientent la mise en œuvre des politiques publiques. Ces informations constituent ainsi un outil d’aide à la décision pour le Gouvernement.

Le dernier recensement de la population à Monaco s'est déroulé du 7 juin au 29 juillet 2016. Pour réaliser cette photographie de la population et des logements monégasques, la Principauté a été découpée en 8 secteurs (Fontvieille, Jardin Exotique, Monaco-Ville, les Moneghetti, La Condamine, Monte-Carlo, Larvotto, la Rousse) correspondant aux quartiers (définis par Ordonnance Souveraine) et en plus de 180 districts.

