Réunion plénière du Conseil Stratégique pour l'Attractivité

Actualité

Dépêche

Copyright - Direction de la Communication / Charly Gallo

Le Conseil Stratégique pour l'Attractivité a tenu sa réunion plénière ce mercredi 29 novembre en présence du Prince Souverain.

Le Ministre d'Etat, en introduction, a rappelé que "[...] le repli sur nous-mêmes serait dangereux pour la Principauté. Nous devons tous rester conscients de l’apport essentiel des résidents et des investisseurs étrangers. Nous devons tous avoir à l’esprit que l’attractivité doit rester au cœur de notre identité".

Les présidents des différentes Commissions* ont mis en avant les principaux axes de réflexions : confidentialité et déontologie du secteur financier, évolution des textes en matière de trusts et succession, création d'un observatoire des loyers, définition des surfaces commercialisables, amélioration du parc immobilier, définition d'une stratégie dans le domaine de l'art, développement des ventes aux enchères, mise en avant d'une marque commune "Monaco", multiplication des services de proximité et connectés, facilitation de l'installation des nouveaux résidents, coordination des efforts en matière de mobilité, réforme du statut des navires et modernisation du Port Hercule.

Puis, Frédéric Genta, Head Retail chez Google France, a fait un exposé sur la révolution digitale en cours dans le monde.

Enfin, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie, a présenté l'incubateur/accélérateur de startups du Gouvernement princier, MonacoTech.

*Anthony Torriani pour les Finances, Michel Dotta pour l'Immobilier, Aleco Keusseoglu pour Destination Monaco, Robert Calcagno pour la Qualité de Vie et Jean Castellini remplaçant Bernard d'Alessandri absent, pour Monaco Capitale du Yachting.