S.E. M. Serge Telle reçoit M. Guillaume Pepy

M. Guillaume Pepy, Président du directoire de la SNCF, était en Principauté le vendredi 13 janvier 2017, pour une réunion de travail avec le Ministre d'Etat. Serge Telle était entouré de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ; Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie ; Robert Colle, Secrétaire Général du Gouvernement et Séverine Canis-Froidefond, Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité et Commissaire du Gouvernement près la SNCF.

Monsieur Pepy était accompagné de Jean-Aimé Mougenot, Directeur régional SNCF Mobilités et Jacques Frossard, Directeur Territorial SNCF Réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur.